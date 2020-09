Manresa des de l'aire: veritat o ficció?

El món digital està aconseguit uns nivells de realisme que deixen amb la boca oberta. És fàcil trobar al mercat videojocs o programes que mostren mons ficticis, però que, per la seva cura dels detalls, resolució i qualitat, a l'ull humà li poden semblar reals. És el cas, per exemple, del simulador de vol Flight Simulator 2020, considerat el millor del món en la seva especialitat. Aquest programa permet a l'usuari posar-se a la pell d'un pilot i volar per tot el món, per sobre de Manresa també. I això és el què ha fet l'usuari de Youtube Jordi Gràcia, que ha compartit un vídeo del seu vol simulat per damunt de la capital del Bages. Però tot i ser un viatge fet per ordinador, l'espectador pot distingir ben bé, per exemple, el parc de l'Agulla, el polígon de Bufalvent, la basílica de la Seu, l'hotel Pere III i la pista atlètica del Congost. Segurament, si no t'haguessim explicat que es tracta d'una simulació, l'hauries donat per bo.