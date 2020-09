Un robot alienígena a l'Àrea 51?

Fa just un any, un exèrcit de persones corrent com el famós personatge d'anime, Naruto, van intentar assaltar l'Àrea 51 per descobrir els seus secrets més ocults. Evidentment la jugada va sortir malament i no van aconseguir absolutament res més que generar una autèntica indústria de mems sobre aquest tema.

No obstant això, les teories de la conspiració no han cessat, al contrari, continuen sense parar. Això es deu en bona part al fet que l'aïllament de l'Àrea 51 genera que les persones es converteixin en autèntiques màquines d'especular i no paren d'especular sobre què hi ha en aquest fortificat recinte. La resposta ràpida és: tecnologia militar, material confindencial i prototips d'armes i serveis.

Per això mateix, ara unes imatges per satèl·lit han encuriosit de nou als internautes. Perquè veient les imatges sembla que han trobat un robot per per satèl·lit. Això ha generat una autèntica massacre de publicacions que estan especulant els seus orígens, alguns pensen que podria ser un robot alienígena, mentre que les versions més mundanes opinen que podrien ser unes grues que estan construint alguna cosa.