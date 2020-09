Dimiteix un diputat argentí després d'una escena sexual durant un ple telemàtic del Parlament

El diputat Juan Emilio Ameri ha presentat la seva dimissió després de protagonitzar una escena d'índole sexual durant una sessió telemàtica del Parlament, sense donar temps que una comissió determinés si podia seguir o no en l'escó després de la polèmica.



L'escena va tenir lloc el dijous, quan Ameri, que compartia pantalla amb més legisladors en una sessió convocada per Zoom, va ser captat mentre petonejava el pit d'una dona que s'havia assegut sobre ell. La transmissió oficial va modificar a continuació el pla per no mostrar el quadre on apareixia la parella.





El honorable diputado Juan Emilio Ameri pic.twitter.com/pNEEyrxTVn — L'Hopital Rule (@LHopitalFan) September 24, 2020

Després de conèixer-se els fets, el diputat va ser suspès temporalment i es va conformar una comissió que havia d'analitzar el que havia passat en un termini de dos mesos. No obstant això, segons fonts citades pel diari 'La Nación', la pressió del seu propi bloc,, va fer que acabés sol·licitant la renúncia sense esperar a veure's forçat.Ameri, diputat per la província de Salta, al nord de l'Argentina, ha demanat perdó en una carta dirigida al president de la Cambra,. "No va ser de cap manera la meva intenció faltar el respecte a aquesta Honorable Cambra", explica en el text en el qual confirma la seva renúncia com a legislador.Després de rebre la missiva, Massa va sol·licitar reunir-se en privat amb els representants dels partits i va decidir agilitar els tràmits, la qual cosa va precipitar una votació que es va finalitzar amb una àmplia majoria de la Cambra --en concret-- recolzant la sortida de Ameri.