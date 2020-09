Les monges de Santa Clara també sucumbeixen a TikTok

La febre per TikTok també ha arribat al convent de Santa Clara de Manresa. Un grup format per quatre monges de la comunitat dominica, encapçalades per la mediàtica Sor Lucía Caram, han penjat a aquesta xarxa social xinesa un vídeo on se les veu ballant al ritme de la cançó "Siren Beat". Ho han fet per demanar ajuda per la Fundació Santa Clara, segons explica en un breu escrit Gloria Kwofie, l'usuaria que ha compartit les imatges i també voluntària de l'esmentada entitat.

"Siren Beat", tema del grup musical Jawsh 685, és una de les cançons més ballades pels usuaris de TikTok i té una coreografia pròpia que les quatre religioses intenten defensar amb un somriure a la cara. De moment, el vídeo ja suma 105 m'agrada i ha trobat una resposta positiva per part dels altres usuaris. "On és aquest convent? Que tendres, m'agraden", "Molts ànims!!!" i "Que boniques" són alguns dels comentaris que els hi han dedicat.

Amb l'entrada a TikTok, Sor Lucía Caram afegeix una xarxa més al seu currículum. La monja influencer suma 202.900 seguidors a la plataforma del pollet blau; 74.000, a Facebook i 40.700 a Instagram.

Quant a la Fundació del Convent de Santa Clara, va néixer l'abril del 2009 a Manresa gràcies a l'impuls de la Plataforma Ciutadana de Solidaritat per ajudar persones que han estat expulsades del sistema i que no poden viure amb dignitat. Hi col·laboren uns 220 voluntaris per fer front a la manca de recursos essencials en què es troben molts ciutadans.