L'alcalde de Manlleu se'n va fins divendres a Montserrat per reconsiderar la seva dimissió

L'alcalde de Manlleu, el republicà Àlex Garrido, ha anunciat al programa "Islàndia" de RAC1 que marxa a Montserrat fins divendres per reconsiderar la seva decisió sobre dimitir com a batlle. També ha explicat que es prendrà els pròxims dies per escriure una novel·la sobre els fets que van tenir lloc en un local d'oci aquest estiu.

Garrido va dimitir del càrrec després que es publiquessin unes imatges d'aquest estiu on se'l veu en estat d'embriaguesa en un local d'oci en el moment que agents de seguretat privada el fan fora. En un comunicat adreçat al veïnat on anunciava la renúncia. "El meu comportament és del tot censurable, tenint en compte la situació crítica que travessa el país i la nostra ciutat", afirmava a l'escrit. També opinava que els representants públics havien de ser "exemplars" fins i tot en fets circumscrits "estrictament a la vida privada, com és el cas", i per això va prendre la decisió "irrevocable" de dimitir. Tot això, però, no es faria efectiu fins avui dilluns que finalment ha decidit allargar la seva resolució fent una estada de cinc dies a Montserrat.