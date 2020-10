Un gat de 37 metres: el nou geòglif trobat a Perú

Un gat d'uns 37 metres de llarg reposant sobre un turó de sorra és la nova figura que els arqueòlegs del Ministeri de Cultura peruà han trobat a la Pampa de Nazca, llar dels famosos geòglifs –figures dibuixades en faldes de turons o en planícies, utilitzant la tècnica d'addició de pedres amb tonalitats fosques d'origen volcànic a manera de mosaic–, que formen part del llistat del Patrimoni Mundial de la Unesco des de 1994.

El felí va ser escolpit a la falda d'un turó enmig del desert de la regió de Nazca uns dos-cents anys abans de la nostra era, molt abans de l'aparició de les cèlebres figures –la mona, l'aranya o l'ocell– que fan de la zona un dels llocs amb més interès arqueològic del Perú, i aquí es va mantenir ocult durant gairebé 2.000 anys, a pocs metres de la Panamericana, la principal autovia que recorre de nord a sud tot el país.



Descobriment casual

La troballa es va produir, segons ha explicat l'arqueòleg Jhonny Isla, responsable del sistema de gestió del Parc Arqueològic Nazca-Palpa, quan les autoritats han decidit millorar l'accés al principal mirador natural que permet als visitants contemplar des de terra part de les figures gegants que dominen el paisatge de la zona.

«Des del Ministeri de Cultura ens vam adonar que l'accés al mirador, de fet, transcorria sobre un geòglif, i ens vam plantejar canviar-lo, ja que no és possible que es promogués l'accés fent malbé el patrimoni... Un altre tema és que l'ascens era complicat i volíem facilitar un pas més segur...I en aquest procés, ens en vam adonar que en aquesta falda hi havia traços que no eren de cap manera naturals», ha dit Isla.

«Crida l'atenció que encara es puguin identificar figures noves, però sabem que n'hi ha d'altres que es poden trobar. En els últims anys, l'ús de drons, que sobretot ens permeten prendre imatges a les faldes dels turons, ens fa possible això», ha indicat l'arqueòleg.

La troballa inicial es va produir a començament d'aquest any, però a causa de l'aturada de les activitats al país a causa de la Covid-19, els treballs de camp no s'han pogut acabar fins ara, revelant la figura d'un animal que mira cap endavant i s'asseu de costat, traçat amb línies d'uns 30 centímetres de gruix.



Cultura Paracas

Tot sembla indicar que l'animal pertany a la cultura Paracas, que va precedir uns quants segles a la cultura Nazca que va crear els geòglifs pels que aquesta regió és coneguda.

«En els últims anys, entre les valls de Palpa i Nazca, s'han identificat unes 80 o 100 figures noves, que precedeixen les de la cultura Nazca. Aquestes són de dimensió més petita i estan dibuixades a les faldes dels turons, clarament d'una tradició anterior», ha explicat l'investigador.

En aquest sentit, Isla ha assenyalat que mentre les figures de la cultura Nazca estan fetes «per homes per als déus», les dels paracas «són d'homes per als homes», ha dit.

«En qualsevol cas, és evident que aquest desert immens constituïa un paisatge cultural que estava integrat i ocupat per la societat, no era un paisatge abandonat i tenia un sentit molt especial, durant centenars d'anys», ha afegit Isla.

Les anomenades Línies de Nazca, descobertes el 1927, constitueixen un amplíssim complex d'imatges zoomorfes, geomètriques o de plantes, el descobriment de les quals va ser possible gràcies a la germanoperuana María Reiche (1903-1998), que va dedicar gran part de la seva vida a l'estudi i conservació dels geòglifs.