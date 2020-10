Lasagna, la gata que va ser abandonada per engreixar-se gairebé 10 quilos durant el confinament

La trista i dura història de la gata Lasagna s'ha fet viral i ha arribat fins al cor de molts internautes, que, després de conèixer-la, no han dubtat a mostrar suport al mix a les xarxes socials. I no només suport, ja que desenes de persones s'han llançat a adoptar-la, una cosa que ja ha passat. Un final feliç per a una història que té l'inici en el confinament per la pandèmia del coronavirus.

La Lasagna, el nom de la qual va venir inspirat per Garfield, el cèlebre gat de còmic, va ser abandonada al refugi pel seu pes i per les dificultats que aquests quilos de més li haurien implicat, i és que la gata era incapaç de netejar-se, i tenia problemes per caminar. Durant el confinament es va engreixar gairebé 10 quilos, per arribar fins als 13 en total. Una cosa que els seus antics amos no van suportar, per la qual cosa van decidir abandonar-la.

Afortunadament, el felí va arribar en mans de la protectora ACCT Philly, que ràpidament va intentar buscar-li una nova família que «pogués ajudar-la a perdre el pes acumulat» durant la quarantena i així convertir-se de nou en una gata «sana i feliç».

«La gent tendeix a considerar 'adorables' els gats amb quilos de més. Ho són, però tenir sobrepès els pot crear un munt de problemes mèdics», va explicar Sarah Barnett, directora de l'ACCT al diari 'The Philadelphia Inquirer', «la Lasagna és molt dolça, però necessita trobar una llar i algú que l'ajudi a perdre aquest pes». Una família va aconseguir adoptar el felí.