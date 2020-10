Un cotxe de la policia de Vilanova i la Geltrú cau a l'aigua a la plaça del Port durant l'actuació contra un 'botellón'

Un cotxe de la policia local de Vilanova i la Geltrú va acabar enfonsat sota l'aigua aquest passat divendres durant una actuació contra un 'botellón' a la plaça del Port. Els agents van rebre diverses trucades de veïns i veïnes de la zona alertant d'una trobada il·legal amb prop d'una quarantena de persones. Fins al lloc dels fets es van desplaçar tres dotacions policials. Un cop allà, van localitzar el 'botellon' en una zona amagada darrere d'una nau industrial. En veure la policia, la gran majoria dels participants van sortir corrents, tot i que els agents en van identificar prop d'una desena que estaven fent actes vandàlics.





Durant el transcurs de l'operatiu, un dels vehicles policials que estaven estacionats va quedar desfrenat, es va precipitar a la vora del port i va acabar enfonsat a l'aigua. Tal com han explicat fonts policials a l'ACN, s'atribueix segurament a una fallada dels frens. En aquell moment no hi havia ningú a dins del cotxe, ni tampoc va causar cap ferit.Aquest operatiu es va emmarcar en una de les diverses sortides que va haver de fer la policia per dissoldre concentracions de joves per tota la ciutat. Des de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s'apel·la "una vegada més a la responsabilitat ciutadana" i es recorda que en la situació d'emergència sanitària "no són permeses les trobades de més de 6 persones ni les botellades".Des del consistori també han recordat que "per la seguretat de tothom", cal respectar les mesures "indicades per les autoritats sanitàries".