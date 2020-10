'Pistacho', el gos verd que s'ha viralitzat a les xarxes

Hi ha gossos i gossos: de diferents mides, formes i colors. De ben segur però, que si algú afirmés que el seu gos és verd, ningú no s'ho creuria pas. No obstant això, els cans verds existeixen, o almenys ara sabem de l'existència d'un en particular: en Pistacho.

En Pistacho va nèixer en una granja de l'illa de Sardenya el passat 9 d'octubre. El seu propietari, Cristian Mallocci, no va dubtar en penjar a les xarxes socials la fotografia del curiós cadell. La instantània es va fer viral després de veure com l'animal no s'assemblava a cap dels seus quatre germans, tots ells amb pelatge de color blanc.



Els experts creuen que aquest color vindria donat per la biliverdina, un pigment que tenyeix el pèl durant la gestació. Tot i que ara l'animal sigui reconegut per aquesta peculiaritat, és possible que amb el pas dels anys perdi aquesta tonalitat.