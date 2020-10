La «lluna blava» a Halloween: què és i quan succeeix

La 'blue moon' o 'lluna blava' es tracta d'un fenomen natural que succeeix quan, durant el transcurs d'un mateix mes, apareixen dues llunes plenes. A la segona se la coneix popularment com a 'blue moon'. Es tracta d'un succés poc usual, ja que, normalment, la fase de lluna plena del satèl·lit només passa una vegada al mes.

Si seguim el nostre calendari solar –que correspon al calendari gregorià– durant l'any es presenten un total de 12 llunes plenes. Els mesos, que varien entre els 27 i els 31 dies, no coincideixen exactament amb els cicles lunars, fet que genera una alteració que comporta que cada dos anys i mig es puguin observar un total de 13 llunes. Aquest fenomen ja va ser visible el 2018 i es preveu que la seva pròxima aparició sigui el 2023.

El més curiós d'aquesta 'lluna blava' és que coincideix amb la festivitat de Halloween, la nit del 31 d'octubre, per la qual cosa l'halo de misteri està garantit.

'Blue moon': ¿realment és blau?

La història que envolta aquest fenomen és, si més no, curiosa. La llegenda urbana diu que se la denomina així perquè, com a conseqüència del calendari solar, que si durant la primavera es produïen dues llunes durant el mes implicava estendre el dejuni de la quaresma. Als països anglosaxons va provocar que fos coneguda com a 'lluna traïdora' –traduït del terme anglès, 'belewe moon'–. El terme va quedar abreujat com a 'blwe' i, amb el temps, es va transformar en 'blue', denominant-la 'blue moon'.

El cert és que les 'llunes blaves' sí que són realment visibles d'aquest color. Segons la NASA, el 1883, durant dos anys després de l'erupció del volcà Krakatoa a Indonèsia, persones de tot el món deien haver vist postes de sol de colors estranys i una lluna que semblava blava. Aquest fet va succeir com a conseqüència de les columnes de cendres, que es van elevar fins als límits de l'atmosfera, i van dispersar la llum vermella i van permetre que els feixos de llum blanca de la lluna, que passaven entre els núvols, es tornessin de color blau, cosa que va generar aquesta tonalitat a la lluna. Per la qual cosa el color de la lluna, segons la NASA, depèn en gran part de les condicions atmosfèriques adverses, i no es tracta d'un fenomen màgic.

Un Halloween màgic

Tot i que la lluna que podrem observar durant la 'nit de les bruixes' adoptarà un color gris pàl·lid combinat amb blanc com de costum, no deixa de ser un fenomen que tornarà la nit de Halloween més terrorífica i especial.

Segons el cicle metònic –aquell que té en compte els períodes orbitals de la Terra i de la Lluna–, han de passar 19 anys perquè l'òrbita de la Terra i la de la Lluna coincideixin en la mateixa posició, per la qual cosa la 'lluna blava' no tornarà a coincidir amb aquesta festivitat fins al 2039.