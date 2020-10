Disfresses casolanes i originals per triomfar aquest Halloween

Un any més hem de preparar-nos per celebrar una de les nits més terrorífiques després de l'arribada de l'hivern i, a més, ser dels més originals perquè sobretot els més petits de la casa, s'ho passin genial.

En anys anteriors, els nens han pogut sortir al carrer per a fer el tradicional 'truc o tracte', mentre els adults acudien a esdeveniments amb temàtica terrorífica, actes que en aquesta ocasió no seran possibles a causa de les mesures vigents en la lluita contra el coronavirus.

I és que aquest 2020 el nostre Halloween serà més familiar que mai, però això no significa que no es pugui celebrar en gran. Només cal posar-li imaginació i vestir-se per a l'ocasió amb les disfresses originals que mostrem a continuació. Això sí, que no se us oblidi la màscara a joc.

Calavera mexicana

Després de l'estrena de la pel·lícula de 'Coco' als cinemes, les calaveres mexicanes es van posar de moda, sobretot com a disfressa per a Halloween. Només necessitaràs pintura blanca per a la cara, negra per a les fosses oculars i nasals i algun altre color per a decorar amb adorns florals i cors altres parts de la cara com el front o les galtes. Una diadema de flors, al costat d'un tul o un barret mexicà completaran l'aterridor 'look'.

Dimecres, de la família Addams

Ara que la família més terrorífica està preparant la seva tornada a la pantalla petita, la disfressa de qualsevol dels seus emblemàtics personatges és una opció genial per a aquest Halloween. Per exemple, el de Dimecres Addams és molt fàcil d'aconseguir. Només necessitaràs un vestit negre, dues trenes en el pèl, rostre blanquinós, ulleres prominents i una cosa molt important: no somriure.

Mòmies

Un clàssic de Halloween que no pot quedar-se fora de la llista i que és molt senzill de fer són les esgarrifoses mòmies. Pots utilitzar tela blanca o un llençol vell tallat en tires per a embolicar-te, encara que el més habitual és recórrer a les benes de gasa per a muntar aquesta tradicional disfressa de mòmia.

Disfressa de Pennywise

Els pallassos no acostumen a espantar molt, excepte quan arriba Halloween. Deixen de ser adorables per a convertir-se en el malson dels més petits, com Pennywise. El malèfic personatge de Stephen King és un clàssic en aquestes dates, ja que amb una mica de maquillatge i un globus vermell deixaràs sense dormir a més d'un.

Vampir

Un altre dels clàssics de la nit més terrorífica de l'any són els vampirs. Convertir-se en un d'ells no és molt complicat, bàsicament perquè només es necessiten uns pantalons negres, una camisa blanca i una capa negra. I què passa amb les dents postisses? Segur que hi ha alguna màscara que simuli els clàssics ullals de Dràcula, per la qual cosa oblida't de la incòmoda dentadura postissa.

Zombis

Una disfressa que s'ha posat de moda en els últims anys i que a més és fàcil de crear és el de zombi. Agafa alguna peça de roba vella que no utilitzaràs, fes-li algun forat i, amb una mica de pintura acrílica, simula taques de sang sobre les peces i també sobre el rostre. Intenta estar el més pàl·lid possible i amb unes ulleres per a semblar encara més un mort vivent.

Superherois

No hi ha necessitat de disfressar-se amb motius terrorífics. Molts opten per les disfresses de superherois i els seus vilans durant Halloween, són Batman o el Joker els dos personatges més recurrents per a aquesta nit.