Portar faldilla a classe: la iniciativa d'un noi que ha revolucionat Tik Tok

Mikel Gomez (@mikelgmz) té més de 234.000 seguidors i 16 milions de m'agrada a Tik Tok. El jove de 15 anys es dedica a pujar vídeos de tota mena però, sense cap mena de dubte, el que més expectació ha generat és el del seu storytime explicant la vegada que va portar faldilla al seu institut i ha revolucionat la xarxa social.

Ell mateix explicava en un dels seus vídeos que el 27 d'octubre va portar faldilla a la seva escola perquè li venia de gust. Allà, va rebre diverses burles de companys i fins i tot, durant una classe, van decidir portar-lo al psicòleg del centre. Ell no era l'únic que portava faldilla, algunes de les seves amigues també portaven la mateixa peça de vestir, però ell va ser l'únic citat perquè un professional el visites.

Per això, cansat de les burles i el menyspreu d'alumnes i professors, va decidir promoure un moviment: fer que tots els estudiants portessin aquest dimecres 4 de novembre faldilla a l'escola per a demostrar que la roba no té gènere i tothom pugui portar el que li vingui de gust sense por de ser jutjat o tractat de manera despectiva.

La iniciativa ha corregut com la pólvora i nois i noies del país s'han sumat sense dubtar-ho ni un segon. Sota els hastags #4noviembre #skirtmouvement i #mikelgmz, Tik Tok s'ha omplert de milers de vídeos de joves portant faldilla i promovent aquest nou "trend".

Mikel s'ha mostrat sorprès davant la repercussió de la seva història i l'èxit que ha tingut la seva iniciativa. Ell ha declarat que sempre ha tingut por de portar el que li venia de gust pel que podria dir la gent. El jove s'ha mostrat alleujat en veure que no està sol i ha fet una última crida a la llibertat d'expressió de cada persona.