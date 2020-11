Jim Carrey se'n burla de Trump amb la seva paròdia de Joe Biden

Jim Carrey ha tornat a triomfar en una de les seves imitacions en el programa 'Saturday Night Live'. L'intèrpret de 'El show de Truman' va imitar de nou a Joe Biden, coincidint amb el dia del seu triomf sobre Donald Trump en les eleccions presidencials dels Estats Units.



Carrey, caracteritzat com el president electe, s'ha pujat a un faristol al costat de l'actriu Maya Rudolph, que ha tornat a interpretar a la vicepresidenta electa Kamala Harris. Tots dos van parodiar el discurs de victòria que els demòcrates van pronunciar poc abans a Delaware.



"Hi ha situacions en la vida, i aquesta és una d'elles, en les quals ha d'haver-hi un guanyador i un perdedor. Perdedoooor!", ha pronunciat el 'Biden' d'SNL, emportant-se l'ovació del públic. Tant ell com Rudolph van acabar el vídeo emportant-se la mà al capdavant formant una 'L' de "loser".





Joe and Kamala have a message for Donald Trump. pic.twitter.com/ybrPtFAyQM — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) November 8, 2020

Let's check in on the president's concession speech. pic.twitter.com/3If4UzQeXw — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) November 8, 2020

Per part seva, Donald Trump tampoc va faltar a la seva cita amb 'Saturday Night Live'. L'actorva tornar a reprendre el paper del republicà, que en aquesta ocasió es va asseure al piano per tocar la cançó que tantes vegades ha sonat en els seus mítings de campanya: 'Macho Man' de Village People. "Això no és un adéu als Estats Units. Només diré que ens veurem en els tribunals", va advertir el 'Trump' del format americà.