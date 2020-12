El divertit ball d'una dona en un pas de vianants de Manresa es fa viral

El vídeo d'una dona ballant mentre creua un pas de vianants de la carretera de Cardona de Manresa -just davant de la Guàrdia Civil- corre com la pólvora des de fa uns dies pels grups de WhatsApp. En les simpàtiques imatges, captades per un anònim, es veu com la dona dansa molt animada al mig del carrer i fins i tot dedica una salutació als conductors que es van topar amb l'escena. Es desconeix el motiu que va dur la dona a fer el ball, tot i que aquest tipus d'escenes són cada més freqüents a arreu per la munió de persones que s'han apuntat a la moda de fer vídeos de danses en llocs públics per la xarxa social TikTok.



A Instagram, al compte @Manresacreatures, on es recullen escenes estrafolàries enregistrades als carrers de la capital del Bages hi ha un vídeo similar que també s'ha fet viral. En aquella ocasió, la protagonista també era una dona i l'escenari, però, va ser la plaça 11 de Setembre.