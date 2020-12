El Messi de cera crea debat: És ell? Nocioni? Bradley Cooper? El Sergio Ramos de 'Crackòvia'?

El 25 d'agost va saltar la bomba. Leo Messi volia abandonar el Barça i, amb això, acomiadar-se de Barcelona, la que ha sigut la seva ciutat durant 20 anys. Amb l'argentí encara en el club blaugrana, el nou Museu de Cera de Barcelona ha obert les seves portes i la figura del davanter és un dels principals reclams que es poden trobar a l'edifici de la Rambla. Malgrat que la intenció d'imitar la figura del '10' és clara, amb el mític gest que l'argentí dedica a la seva àvia ja traspassada Celia després de cada gol –i que en la passada jornada va ser dirigit a Diego Armando Maradona–, la cara de Messi no està tan ben reproduïda, fet que ha provocat tota mena de reaccions en les xarxes.





A statue of Lionel Messi has been unveiled at Barcelona's wax museum ?? pic.twitter.com/g0eXgPhN7U — ESPN FC (@ESPNFC) December 4, 2020

El muñeco de cera de Messi, que está en el museo del Barcelona, no se estaría pareciendo mucho... pic.twitter.com/uQFtyWpE5j — ?????? (@JuannDis) December 3, 2020

Todo son risas por el muñeco de cera de Messi en Barcelona hasta que ves a Gasol, Nadal, Jordan y Fernando Alonso en el Madrid.

Atentos a Michael Jordan ?? pic.twitter.com/0V2Ag4ZzLB — FÚTBOL en mayúsculas (@futbolmayuscula) December 3, 2020

Molts usuaris han trobat semblances entre el rostre d'aquesta figura i un jugador de la Lliga, però no del Barça.D'altres han canviat el futbol pel bàsquet i han vist la semblança en un compatriota de Leo ja retirat, Andrés Nocioni 'el Chapu, exjugador que va militar al Bàsquet Manresa i al Reial Madrid.A la terra natal de Leo han trobat una altra inspiració en la seva figura, el periodista esportiu Sebastián Vignolo, que va rebre la notícia de la mort de Maradona en ple directe.i la imitació que feien de Messi en el programa '' de TV3 també han sigut relacionats amb la figura del Museu de Cera de Barcelona. Fins i tot a algú l'ha sorprès que s'assembli més al Sergio Ramos de Jordi Ríos que a la imitació del sis vegades guanyador de la Pilota d'Or per part del mateix actor.El debat generat pel nivell de semblança que té la figura de Messi, així com el d'altres figures que comparteixen sostre, com ara, ha servit també per recordar ocasions en què el resultat d'una figura de cera ha tingut molt poc a veure amb la seva inspiració.