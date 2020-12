«Una carta para un abuelo»: la iniciativa d'una start-up per felicitar el Nadal als residents dels geriàtrics

El Nadal és a tocar i amb aquestes festes arriben les trobades familiars (aquest any més restringides), els regals i, pels més tradicionals, les cartes escrites a les postals nadalenques que s'envien a tots aquells éssers estimats que viuen lluny.



Aquestes tradicions, però no són les mateixes per a tothom. Hi ha qui afronta tot sol el Nadal. Aquest és el cas de totes aquelles persones d'edat avançada que viuen a les residències. A Espanya, prop de 360.000 avis passaran les vacances de Nadal al geriàtric, ja que la crisis de la covid no els permetrà tenir contacte amb els seus familiars.



Per aquest motiu, la start-up "Adopta un abuelo" ha posat en marxa una iniciativa per combatre la soledat que moltes persones d'avançada edat pateixen amb l'arribada d'aquestes dates.





Més de 50.000 cartes escrites en quatre dies

Amb el lema "Una carta para un abuelo", la start-up ha obert un espai en el seu web on tothom qui vulgui pot escriure una carta amb els millors desitjos per Nadal que posteriorment serà enviada a residents de geriàtrics.La iniciativa, que s'ha compartit per xarxes socials, inclòs Tik Tok, ha corregut com la pòlvora entre els usuaris. Per això, des del seu llançament, el passat dimecres 2 de desembre, ja s'han enviat més deAdopta un abuelo va nèixer el mes de gener del 2013 amb l'objectiu de rendir tribut a les persones grans, crear experiències transformadores que suposin un punt d'inflexió i desenvolupar la tecnologia necesaria per connectar generacions d'arreu del món.