Els membres del Konvent, en pilotes per felicitar el Nadal

Hi ha felicitacions de Nadal clàssiques i d'altres de trencadores, més d'acord amb la personalitat del qui la crea. I aquest és el cas de la imatge que ha escollit aquest any 2020 els impulsors del Centre Cultural Konvent de Cal Rosal, en la qual han decidit posar despullats per felicitar les festes.



"Gràcies per fer-nos companyia una temporada més. Marxem amb el cor feliç per preparar una nova temporada 2021. Hem tocat el cel cultural sempre amb la passió i amor pel territori i per defensar les inquietuds i evolució personals i socials. Gràcies", ha escrit el grup en la piulada de Twitter que acompanya la fotografia, obra de Jordi Plana Pey.



En ella, s'hi poden veure els dotze responsables del Konvent, completament nus i amb ales d'àngels, uns, i de dimonis, els altres.





Gràcies per fer-nos companyia una temporada més. Marxem amb el cor feliç per preparar una nova temporada 2021. Hem tocat el cel cultural sempre amb la passió i amor pel territori i per defensar les inquietuds i evolució personals i socials. Gràcies !! Foto @jplanapey pic.twitter.com/sZGra5HsdG — Konvent (@puntzero) December 21, 2020

El Konvent és unS'ubica en l'antic convent de monges convertit en un lon coincideixen diferents creadors. Acull exposicions, tallers i el darrer gran projecte ha estat l'organització d'un festival de fotoperiodisme.