Un pilot alemany dibuixa una xeringa al cel en homenatge a la vacuna de la covid-19

Samy Kramer, un pilot alemany de 20 anys, ha dibuixat aquest dijous en el cel una xeringa enorme volant a 200 quilòmetres per hora en un avió Diamond DA20 Catana amb motiu de l'inici de la campanya de vacunació aquest diumenge arreu d'Europa, segons informa Reuters.





El jove ha traçat primer la ruta que hauria de seguir per a dibuixar la xeringa en el cel del Llac de Constança, al sud d'Alemanya, en un dispositiu GPS que li ha guiat més endavant. Aquesta ruta s'ha compartit a les xarxes socials de flightradar24."Encara hi ha relativament moltes persones que s'oposen a la vacunació i la meva acció pot ser un recordatori perquè hi pensin", ha assegurat Kramer després de volar pel cel, explicant queA més, el pilot ha agregat que també ho ha fet com "".Alemanya ha iniciat aquest diumenge oficialment la seva campanya de vacunació, tot i que ahir dissabte els 40 residents i 10 empleats de la residència de Halberstadt, en el 'Land' de Saxònia Anhalt, fossin vacunats per decisió de les autoritats regionals.L'Institut Roberto Koch (RKI), competent en la matèria al país, va notificar aquest diumenge 13.755 nous positius i 356 víctimes mortals en les últimes 24 hores. Són còmputs parcials, ja que en aquestes festes no s'actualitzen totes les dades.