Un coala es passeja entre planxes de surf i banyistes en una platja australiana

La irrupció d'un coala entre les planxes de surf i les tovalloles de la multitud que passava el dia en una platja australiana va causar molt enrenou, però va posar de nou en evidència la traumàtica situació que viuen aquests animals després dels desastrosos incendis de l'any passat, que van destruir bona part del seu hàbitat.



La platja principal d'Apollo Bay, a l'oest de Melbourne, va ser l'escenari de la insòlita imatge, després que un coala es va obrir pas per la sorra i en un moment es va asseure a l'aigua. La fotògrafa aficionada Kim Bedford hi era amb la seva família quan el marsupial va emergir dels arbres a les dunes de sorra pròximes i va fer-ne fotografies i un vídeo, segons el mitjà 'ABC News'. «Per sort portava la meva càmera gran», va dir Bedford a Instagram.





La regió es troba protegida al cap Otway, als pendents més baixos de la serralada Otway, i les platges d'Apollo Bay atrauen milers de turistes cada any, mentre que més al nord es troben diverses selves tropicals, on els marsupials de la regió s'agrupen en el seu hàbitat.La cuidadora de vida silvestre Tracey Wilson, que treballa en un santuari de coales de la zona, va advertir en declaracions a 'ABC New' que l'animal devia actuar d'aquesta forma erràtica per estar «estressat». Wilson va manifestar que no li constava cap cas d'un coala que anés activament a la platja, però que trobar-los en llocs inesperats s'estava tornant cada més comú, pel canvi climàtic i els estralls ambientals.«Es deu principalment a la falta d'hàbitat natural, desenvolupament i planificació urbana, que podrien fer-se millor», va aclarir.