Un serraller cobra a una dona 1.077 euros per obrir la seva porta la nit de Cap d'Any

«¿No em cobrarà 1.000 euros?», va preguntar la María del Mar mig de broma al serraller que va acudir durant la passada nit de Cap d'Any a la seva vivenda al passeig Alfonso XIII de Cartagena.

Aquest professional, davant la qüestió, es va mantenir en silenci, potser perquè sabia que la resposta no distaria gaire de la quantitat expressada per aquesta veïna de la ciutat portuària de 59 anys.

Fins a tres vegades va preguntar 'per quant li sortiria la festa', però el serraller va evitar respondre fins que li va facilitar el resguard amb el pressupost: 1.077,29 euros.

Com tants altres veïns de la Regió, la María del Mar, tècnic de laboratori; el seu marit, el Juan, de 61 anys, i el seu fill, de 27 anys, junt amb la seva parella, van sortir a sopar a casa d'un familiar per festejar el final d'any; «mai m'havia deixat abans el bolso, però aquella nit se'm va oblidar, i amb aquest, les claus». El primer que va fer aquesta veïna va ser trucar en diverses ocasions al seu serraller de confiança, el Juanjo de serralleria Seurce, però eren ja les 0.30 hores i no va ser possible localitzar-lo.

Tot i que coneixia perfectament els riscos de buscar una empresa sense referències prèvies a través d'un cercador 'online' va haver de fer-ho; la situació era compromesa: el seu marit està avaluat com a candidat per a trasplantament de cor i pulmó i es desplaça en cadira de rodes elèctrica; «per a ell un refredat significa l'hospitalització», explica la María del Mar, que aclareix que «l'hotel no era una opció, perquè el meu marit necessita oxigen i CAP [monitoratge avançat]».

La família va esperar protegida dins de la contraporta de l'edifici. Quan el serraller va arribar, segons l'afectada, només va necessitar cinc minuts per procedir a una 'obertura de relliscada', un els treballs més bàsics per a un professional.

Ja al rebedor de la casa, el serraller va preguntar si l'habitatge era llogat o de la seva propietat, una cosa que va despertar les alarmes en la María del Mar; «crec que el que fan és estafar les companyies d'assegurances; en qualsevol cas, en aquell moment ja estava emprenyada, em vaig treure del mig i vaig deixar el meu marit, que va pagar amb targeta».

Aquesta veïna informa que encara no té la factura, sinó només un resguard de l'operació. «Aquest home em va arribar a indicar, i ho va deixar per escrit, que per cobrar aquesta quantitat de l'assegurança havia de dir que havia hagut de trencar el bolet del pany, és a dir, m'estava demanant que enganyés l'assegurança», explica indignada la María del Mar, que divendres va trucar a la policia per traslladar-li l'incident, «però em van remetre a l'oficina del consumidor, que no sé si podrà ajudar-me». La María del Mar assegura que posarà el cas en mans dels seus advocats.

«Quan et veus en una situació límit com la que jo vaig viure, l'únic que vols és entrar a casa; he sigut víctima d'una estafa i un xantatge pel moment d'urgència en el qual em trobava; m'han enganyat a posta», lamenta aquesta professional sanitària.

L'empresa confirma la factura

El Periódico s'ha posat en contacte amb l'empresa, AVG Serveis, que va pressupostar els 1.077,29 (849 euros, més un IVA del 21 per cent).

Una persona que s'identifica com a David explica que en un servei d'urgència, en una nit tan assenyalada com la nit de Cap d'Any, és el preu habitual en el sector. Encara que sigui només una obertura de relliscada. El David afirma que «s'hi afegeix un 50 per cent de recàrrec per ser la nit de Cap d'Any» i aclareix que el preu final depèn de diversos factors, entre aquests, el tipus de pany.



«És una passada»

Segons Juan José Frutos, propietari de Seurce Cerrajería, els preus en aquest sector oscil·len entre els 40 o 50 euros per un servei ordinari, depenent del desplaçament o la nocturnitat, «si he de fer servir i trencar broques perquè hi ha un pany molt especial podria cobrar fins a 150 euros, però d'aquí als 1.000 euros...». Frutos no dubta a descriure el que li ha passat a la María del Mar com «una estafa en tota regla; ¿si truco a un taxi la nit de Cap d'Any em cobrarà 1.000 euros?».

Aquest professional assegura que abans de tenir constància d'aquest cas, el rècord que havia escoltat rondava els 600 euros; també va saber d'«abusos» de 200 o 300 euros, «però és la primera vegada en la meva vida, després de 40 anys d'experiència, que escolto 1.000 euros; és una passada, no hauria d'estar permès per la llei».

Altres fonts consultades del sector, aconsellen que sempre es pacti un preu aproximat del treball a realitzar durant la primera trucada, després d'explicar amb detall la situació amb què es trobarà el serraller.

El preu per canviar un pany bàsic rondaria els 80 i els 100 euros; si es tracta de panys per a portes cuirassades o blindades, el pressupost podria arribar als 300 euros, o fins i tot 500.

Des de la Unió de Consumidors d'Espanya consideren «important donar a conèixer tots aquests abusos per impulsar una legislació rigorosa en el sector».

Els serrallers contactats defensen la professionalitat del gremi i asseguren que «aquestes pràctiques poc ètiques [no informar el client del pressupost, o aprofitar-se de l'assegurança] no són la norma general, però perjudiquen el sector».