Una dona guanya 10.000 euros ocults en un tortell de Reis

Una malaguenya ha sigut la guanyadora amb el premi de 10.000 euros que una confiteria de La Bañeza (Lleó) va amagar en un dels tortells elaborats a l'establiment amb motiu de la campanya nadalenca, una iniciativa que va començar fa més d'una dècada amb diferents quantitats de diners.

Rosalía Revidiego, de 44 anys, és veïna del Rincón de la Victoria i va aconseguir el premi en un tortell mitjà farcit de nata, segons ha explicat en declaracions a Efe el responsable de la Confitería Conrado, Manuel González.

González ha afegit que la guanyadora va comprar el tortell per internet el 3 de gener i li va arribar a casa l'endemà, quan el va degustar amb la seva família, moment en què va comprovar amb agradable sorpresa que en lloc de la tradicional figureta nadalenca li havia sortit el premi de 10.000 euros, si bé la identitat del guanyador no es dona a conèixer fins al dia de Reis.

Els responsables de la Confitería Conrado estan analitzant les possibilitats que l'afavorida viatgi fins a La Bañeza per rebre el premi, tot i que esperen que les restriccions sanitàries ho permetin. Segons ha traslladat la guanyadora al responsable de la confiteria, la seva intenció és gastar-se els diners per viatjar al nord d'Espanya i a Austràlia quan es recuperi la normalitat.



Una iniciativa internacional



Conrado va començar aquesta iniciativa el 2008 amb un xec per valor de 500 euros, una xifra que ha anat augmentant any rere any fins a arribar a la quantitat actual. La bona acollida per part dels clients permet que cada any es puguin incrementar els diners que s'amaguen al tradicional dolç, que ja es ven majoritàriament per internet a diferents parts d'Espanya i fins i tot a països d'Europa, com Itàlia, França, Alemanya i el Regne Unit. En anys anteriors, aquest comerç ha arribat a vendre al voltant de 12.000 tortells, xifra que s'espera superar aquest any.

González ha recordat que en el cas que una vegada transcorreguts 15 dies a partir del 6 de gener ningú hagués reclamat el premi, els 10.000 euros serien entregats a una oenagé. Ha recalcat que amb aquesta iniciativa s'han convertit en un referent nacional dels tortells de Reis fins al punt que a La Bañeza els tortells ja no són un producte estacional del Nadal, ja que tots els dies de l'any es ven.