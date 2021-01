Els vídeos més virals de l'episodi de nevades a tota Espanya

El temporal Filomena ha deixat Espanya partida per la meitat. Mentre que hi ha hagut zones on ha plogut a bots i barrals, d'altres indrets han tingut la sort de presenciar episodis de nevades històriques. Aquest és el cas de Madrid, on la neu ha col·lapsat la ciutat i ha deixat un paisatge hivernal que no s'havia vist des de feia més de cinquanta anys.





- En esto de la nieve ya hemos visto de todo en Madrid

- *Hold my beer* pic.twitter.com/GmQkXaagWs — Alvy (@Alvy) January 8, 2021

La Nieve hace aflorar esos personajes mitológicos que solo en #Madrid puedes encontrar y no precisamente en la Warner Bros.#Filomena #QuedateEnCasa #Apocalipsis pic.twitter.com/OQGlH3zRIc — Pegasus (@Pegasus15056622) January 9, 2021

Ahora que estáis todos calentitos en casa, ahí os va un video resumen de un día histórico para Madrid y para Tuíter. pic.twitter.com/8GZPOzRGiR — Diego González ???????? (@diego_gon) January 9, 2021

Pero qué está pasando en Madrid con la nieve es que no concibo que se hayan reunido a bailar la macarena en la puerta del sol qué tipo de locura es ésta pic.twitter.com/jHiQNkM0ZY — Dani Parker (@Nasirgan) January 9, 2021

Era un domingo x la tarde en los coches de choque ... pic.twitter.com/5QnJFgDKWE — ??Ché en Madrid?? (@che_enMadrid) January 8, 2021

Els residents de la capital de l'estat espanyol van aprofitar dissabte l'ocasió per treure l'equipament de muntanya i esquiar per tota la Gran Vía, d'altres es van mudar amb una disfressa de "dinosaure" per no passar fred a l'hora de treure a passejar el gos.Aquests han estat alguns dels moments captats en càmera que s'han viralitzat a les xarxes socials al llarg d'aquest cap de setmana passat per neu. Hi ha qui ha aprofitat per fer una recopilació dels moments més graciosos i no deixar passar per l'alt la guerra de boles feta a la plaça Callao, la Macarena multitudinària a la Puerta del Sol o els ninots de neu poc convencionals que han decorat els carrers de Madrid.No han pogut faltar tampoc arreu les gravacions de les peripècies fetes pels conductors d'automòbils per tal de circular pels carrers gelats, les primeres trobades de les mascotes amb la neu i els clips curts de l'aigua congelada que demostren que l'hivern i el fred han arribat per quedar-se, almenys per aquesta setmana entrant.