Twitter tanca el compte a un capellà d'Almeria per un refrany espanyol

#Patercensurado s'ha convertit en Trending Topic a Twitter durant el primer cap de setmana del 2021. La gran comunitat de seguidors que té el Pater Góngora, com es coneix aquest sacerdot d'Almeria de la localitat d'Oria, ha clamat al cel quan ha vist la suspensió del compte de Juan Manuel Góngora. El capellà ha enviat des del compte d'un company un missatge a tots els seus seguidors en què ha agraït que #Patercensurado fos el primer Trending Topic a Espanya.





@patergongora me manda este vídeo para todos los que lo están apoyando ante este acto de censura tan absurdo que ha cometido Twitter. Difundidlo, por favor. #PaterCensurado

¡Por ti Rey mío la sangre dar! pic.twitter.com/KN37r3uOWx — Francisco J. Delgado (@PadreFJD) January 10, 2021

Precisament alguns dels membres de la seva comunitat han publicat el motiu de la suspensió del compte @patergongora. El sacerdoti per a Twitter, en el context que es va escriure aquest missatge incompleix les regles que prohibeixen l'abús i l'assetjament. Es pot destacar que un dels usuaris a qui va respondre el Pater Góngora també té el compte suspès., també s'ha defensat recordant que a «Joan Bautista se'l va censurar tallant-li el cap per denunciar un adulteri. Què no faran amb nosaltres». A més, recupera frases pròpies de la Bíblia com «no tingueu por dels que poden matar el cos, sinó als que volen matar l'ànima» en la seva lluita contra la censura.Entre els fidels seguidors del Pater Góngora podem trobar polítics com Pablo Casado i Santiago Abascal, així com altres diputats de Vox com Macarena Olona, Carla Toscano, David García, Víctor Sánchez del Real.