Fernando Simón, el pagès català amb mascareta i el sanitari, els caganers més venuts de la temporada

Els caganers del metge epidemiòleg Fernando Simón, el pagès català amb mascareta i guants i el sanitari han estat les tres figures més venudes per Caganer.com durant la temporada, que es va iniciar el novembre passat. Les figures relacionades amb el coronavirus han estat les més demanades en les fires i mercats de Nadal de Catalunya i Andorra i al web de Caganer.com. L'empresa de Torroella de Montgrí (Girona), que crea figures de caganers des de fa 28 anys, ha elaborat aquesta temporada 2020-2021 una trentena de noves figures de fang que converteixen en caganers, personatges famosos del món de la política, artístics, esportius o de la ficció.

Marc Alós, escultor de Caganer.com, explica que «el coronavirus ens ha afectat durant les fires i mercats i també s'ha notat amb la tria de la gent, ja que els tres caganers més venuts hi estan relacionats. Ens fa especial il·lusió que la gent hagi apostat pels sanitaris perquè, per nosaltres, ha estat un homenatge que hem volgut fer a tot el sistema sanitari que ha tingut i està tenint una forta pressió».

El 2020 Fernando Simón es va donar a conèixer per les seves aparicions com a portaveu del Ministeri de Sanitat de la pandèmia del coronavirus. Durant l'any passat, Caganer.com també va crear dos personatges adaptats als temps de la COVID-19: el caganer del pagès català i del sanitari, a qui van col·locar peces característiques per evitar el contagi del coronavirus com mascaretes quirúrgiques i guants. El caganer del pagès català, que ja tenien al catàleg amb camisa blanca, faixa, barretina i espardenyes, li van afegir com a accessoris una mascareta quirúrgica d'un sol ús i guants, i el de sanitari el van vestir amb l'equipament bàsic per desenvolupar la feina amb la màxima protecció (mascareta, ulleres, guants i bata).



Ansu Fati, Ronald Koeman, Pau Donés i Joe Biden, entre les altres novetats



Caganer.com ha elaborat per aquesta temporada 2020-2021 més personatges destacats. En l'àmbit esportiu, dues de les principals novetats del futbol dels darrers mesos al FC Barcelona han estat el fitxatge de l'holandès Ronald Koeman com a entrenador i la irrupció del joveníssim davanter Ansu Fati al primer equip. També en clau blaugrana, hi ha el caganer d'una de les futbolistes del Barça amb més anys al primer equip, Alexia Putellas, destacada migcampista del panorama actual europeu. Al desembre, a més, Fati i Putellas van rebre el seu propi caganer. Caganer.com ha volgut dedicar una de les figures al cantant barceloní Pau Donés, de Jarabe de Palo, que va morir al juny passat -anys enrere, l'empresa gironina havia homenatjat Montserrat Caballé i David Bowie. Seguint la línia musical, també entren en escena Lemmy Kilmister (Motörhead), mort al 2015, Gene Simmons (Kiss) i Angus Young (AC/DC), i en l'apartat artístic destaca qui va ser el pallasso català més universal, Charlie Rivel.

En política, aquest cop ha estat el torn de Joe Biden, el president electe dels Estats Units. S'ha creat la seva figura amb mascareta i sense. La peça de roba característica durant la pandèmia també s'ha col·locat a altres polítics i personatges internacionals ja creats anteriorment, com Pedro Sánchez, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Donald Trump, Vladímir Putin, Boris Johnson, Xi Jimping, Justin Trudeau i la reina Isabel II.

En cinema, s'ha apostat pel pallasso de terror It (conegut per Pennywise); per Hermione Granger, personatge de Harry Potter; i per la bruixa malvada Maléfica. També hi tenen lloc superherois i protagonistes literaris, de còmics i de pel·lícules infantils com Pippi Långstrump (Pippi Calzaslargas), creada per l'escriptora sueca Astrid Lindgren; Lobezno (Wolverine), ideat per Marvel Comics; Miguel Rivera, del film Coco, i la versió augmentada de Son Goku i la figura del Follet Tortuga, de la sèrie Bola de Drac. Aquesta temporada s'han afegit més perfils dedicats al món de les professions, com els de mag, barber i infermer. Completen les figures d'aquesta temporada de Caganer.com el caganer d'embarassada i els del món esportiu com el de la tennista i àrbitre de futbol.



Rosalía, La Casa de Papel i Puigdemont, els més venuts a la temporada 2019-20



Caganer.com compta amb prop de 530 peces de figures de caganers, que crea artesanalment, una a una, al seu taller de Torroella de Montgrí. A l'hivern de l'any passat, les peces més venudes van ser les de la cantant Rosalía, els personatges de la sèrie de televisió La Casa de Papel i el polític Carles Puigdemont, que ja forma part dels caganers més venuts juntament amb els de Barack Obama, Donald Trump i Leo Messi, a més del clàssic caganer amb barretina.

Els caganers de Caganer.com tenen el distintiu oficial de Producte Artesà Qualificat (PAQ), que atorga el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Alós explica que «són figures fetes per nosaltres mateixos, pintades aquí a casa i amb productes de proximitat, ja que, per exemple, el fang prové de la Bisbal d'Empordà. Som molt curosos i busquem que les figures cada cop tinguin més qualitat».

En la tradició dels pessebres catalans, el caganer és una figura entranyable, ineludible i respectada. Ja al segle XVIII, no hi havia pessebre sense caganer perquè es creia que posar-lo portava sort, salut i tranquil·litat, i adobava la terra del pessebre per l'any següent. L'empresa Caganer.com, de la família Alós-Pla, es manté fidel a aquesta tradició, i des de 1992 elabora artesanalment diversos caganers populars. Durant els darrers 28 anys, cada temporada ha creat noves figures que homenatgen personatges famosos, reals i de ficció. Les seves representacions de fang no pretenen ser una burla, sinó un tribut. Ja des dels inicis Caganer.com va fixar-se l'objectiu de donar a conèixer la cultura catalana arreu del món i ho aconsegueixen any rere any a través de la creació de figures de personatges coneguts a diferents països, especialment polítics i esportistes.

Caganer.com experimenta una creixent internacionalització i des del seu web, www.caganer.com, distribueix caganers a tot el món. Al 2000 va ser de les primeres empreses catalanes a crear una botiga online i actualment el seu catàleg compta amb prop de 530 peces. Aquesta àmplia col·lecció es pot veure a la sala d'exposicions permanent situada a la seu de l'empresa, al número 11 del carrer Francesc Macià, de Torroella de Montgrí. Marc Alós considera que «s'ha aconseguit que el caganer sigui conegut a arreu del món, els mitjans de comunicació hi han ajudat molt, però encara queda feina per fer. Abans, que una figura de caganer estigués a les botigues de souvenirs era molt estrany; ara és una realitat».