Els Trump inicien la mudança de la Casa Blanca

Amb prou feines queden cinc dies perquè el 20 de gener Joe Biden prengui possessió com a 46è president dels EUA. I els Trump ja han iniciat la mudança per abandonar la Casa Blanca. En les últimes hores s'han viralitzat les imatges de treballadors d'una empresa de mudances als voltants de la Casa Blanca descarregant caixes per col·locar les pertinences del fins ara president dels EUA i de la seva família.





Camiones de mudanzas en la Casa Blanca pic.twitter.com/SBFgTJwWAN — 6w (@6w_es) January 14, 2021

More stuff (appears to be Abe Lincoln bust) leaving the West Wing this afternoon. pic.twitter.com/4fjkVPmiMS — Jim Acosta (@Acosta) January 14, 2021

La idea de Trump és traslladar-se a una de les seves mansions a Florida. Tot i que la nit del 19 de gener la passarà a la Blair House, un habitatge pròxim a la Casa Blanca destinat a acollir els caps d'Estat que visiten Washington, segons ha informat el Departament d'Estat.En algunes de les imatges apareixen els operaris traient objectes com un bust de Lincoln i a les xarxes han fet broma dient que els Trump estaven «saquejant» la Casa Blanca.El cert és que cada president dels EUA utilitza els fons dels museus federals per decorar la Casa Blanca al seu gust. El bust del president Abraham Lincoln el va escollir el mateix Trump. Ara, amb la seva marxa, tots els objectes tornen als seus respectius museus.L'Administració de Biden preveu procedir a una neteja a fons de la Casa Blanca abans de la presa de possessió. Segons la cadena NBC, el nou Gabinet ha previst un pressupost de gairebé mig milió de dòlars que inclou partides per netejar catifes i cortines.