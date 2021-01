El youtuber Ibai Llanos vol comprar el Reial Múrcia

El creador de contingut Ibai Llanos, el millor streamer del món pels Esports Awards 2020, ha manifestat aquest dijous durant un directe en el seu canal de Twitch el seu desig de comprar el Reial Múrcia CF.



"Nois, crec que compraré el Reial Múrcia, el de veritat", ha manifestat el jove bilbaí de 25 anys davant de milers d'espectadors en un moment del seu directe que compartia al costat del també streamer i company de casa Reven. Ibai va matisar que ho faria "si es pot, en un futur" i que és "una idea" que té al cap. "No us penseu que ho compraré demà", va aclarir, per poc després expressar el seu desig d'ajudar a "un equip humil".





¡Pero @IbaiLlanos! ...comprar el #RealMurcia ????



¡Claro! Te lo hemos dicho desde siempre que te hagas accionista ??... tan enserio que llevamos con los números claros ya tiempo para poder quedar desde ya ??



Gracias de ?? y lo de respetar el #Escudo, eso si, es la cláusula Nº1 pic.twitter.com/HRd2EGuyrB — Real Murcia CF. SAD (@realmurciacfsad) January 15, 2021

Ibai Llanos no és el primer famós que s'interessa pel Reial Múrcia. L'any 2018, els humoristes de la Vida Moderna, van comprar 1.500 accions del club.Vagi de debò o no, la idea d'Ibai si comprés el Reial Múrcia ha entusiasmat a centenars d'usuaris de Twitter que animen a l'streamer a dur a terme la compra a través de l'etiquetaFa uns dies Ibai va ser trending topic a Twitter per un aplaudit vídeo sobre els impostos després de l'èxit del murcià TheGrefg.