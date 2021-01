Ceciarmy recupera el seu Instagram i arriba als tres milions de seguidors

El compte de mems espanyol amb més seguidors ha vist augmentat en mig milió el seu nombre de 'followers' en menys d'una setmana. DimartsCeciarmy va anunciar en el seu compte de Twitter que el seu perfil d'Instagram havia sigut eliminat. La seva comunitat de seguidors es va bolcar amb la pàgina, col·locant #FreeCeciarmy en posició de trending topic. Després de rebre el suport de milions d'usuaris, incloent-hi molts vips, com ara Aitana, Dani Carvajal, Arón Piper i Omar Montes, Ceciarmy ha recuperat el seu Instagram i ho pot celebrar amb una nova fita: aconseguir un total de tres milions de seguidors.

Ceciarmy ha tornat com ell mateix anuncia. I ho ha fet abans que ningú hagi arribat a conèixer el motiu del tancament del seu perfil. Les seves publicacions tant hilarants com polèmiques li poden haver comportat algun tipus de penalització d'Instagram, i haver deixat així el seu compte suspès. Quan passa una cosa així, en general l'usuari és capaç de recuperar el seu compte i pot haver sigut el que ha passat amb el perfil de Ceciarmy.

Però sembla que el tancament provisional del seu Instagram no li ha anat malament a Ceciarmy, ja que en menys d'una setmana ha sumat mig milió de seguidors, en part perquè la campanya dels usuaris per demanar la seva tornada ha sigut molt mediàtica. La millor prova de com alguns internautes adoren aquest compte és que, arran del tancament del seu Instagram, han aparegut molts perfils que pretenien suplantar Ceciarmy, i aquells que tenien una mínima autenticitat han aconseguit grans quantitats de seguidors en poques hores.