Mario Jefferson es cola en el rodatge de «La casa de papel» i ho puja a TikTok

'La casa de papel' és una de les sèries més reconegudes del món i en l'actualitat està gravant la cinquena temporada per a Netflix a Madrid. El rodatge, en aquests moments, s'està portant a terme a Madrid, i alguns dels seguidors de la banda d'atracadors més famosa se l'han trobat. Un rostre conegut que, per sorpresa seva, va topar amb la gravació va ser Mario Jefferson, i no va dubtar a infiltrar-s'hi per viure'l a la seva pròpia pell.





' va veure al carrer en què viu l'enorme desplegament que la sèrie requereix i no va dubtar a colar-s'hi amb una amiga. Es va comprar una armilla reflectora com la que portava la resta de l'equip tècnic i es va acostar fins al lloc com si fos un més. La broma va ser gravada en tot moment per Jefferson i va arribar fins al punt que li van assignar tasques de treball al pensar que era cert que treballava al rodatge.El cantant va publicar tot el que va viure en un divertit vídeo en què s'aprecia tot el que va fer i com va tenir de prop els protagonistes de la sèrie. La publicació no ha tardat a viralitzar-se i ja acumula més d'11 milions de reproduccions i 2 milions de 'm'agrada' a