Una treballadora de McDonald 's als EUA compleix 100 anys sense pensar en jubilar-se

"No se sent diferent", declara Schuster a canals de televisió locals que la van entrevistar a propòsit del seu aniversari.

La celebració ha despertat tanta simpatia entre els clients i residents a North Huntingdon, Pennsilvània, que McDonald 's ha habilitat una bústia especial perquè ella rebi targetes i missatges de felicitació.

Aquesta dona, que va arribar als seus 100 anys dimecres passat, va començar a treballar en la cadena de restaurants el 1994, quan tenia 73 anys, i 27 anys després segueix complint amb el seu rol.

"Em vaig quedar vídua quan tenia 50 anys, i he estat treballant sempre, sempre, des de llavors, i m'agrada treballar", va relatar Shuster, menuda i de gran vitalitat que lluïa un uniforme negre i gorra del mateix color.

Tres dies a la setmana, Shuster compleix el seu treball. Abans de la pandèmia s'encarregava de netejar les taules i saludar els clients, però ara estranya rebre a les persones com solia fer-ho.

Recorda especialment els divendres, quan reben els clients cantant 'You are my sunshine' ( 'Tu ets el meu sol') i ballant.

"No es pot ballar enlloc. No hi ha balls", ha lamentat aquesta dona, que es considera afortunada de seguir treballant a la seva edat.

I consultada sobre els seus plans per jubilar-se, va afirmar contundent: "De cap manera. Ni tan sols penso en això".