Twin Melody: «L'amor no és possessiu, ningú és de ningú»

Paula i Aitana Etxeberría, més conegudes com a Twin Melody, s'han convertit en les bessones més virals de les xarxes socials, no només pels seus vídeos, sinó també per la seva música, com amb el tema 'No soy tuya', amb el qual volen demostrar que «l'amor no és possessiu, ni ningú és de ningú».



«No hi pot haver una possessió de cap altra persona per molt que la vulguis, bé sigui la teva parella, un amic o un germà», diuen a Efe en una entrevista, en la qual afegeixen que la cançó va sorgir de la «necessitat de crear més material contra l'amor tòxic». «Avui en dies amb prou feines hi ha cançons amb aquesta temàtica, més aviat al contrari», insisteixen. Són conscients de la repercussió que tenen i de l'impacte dels seus missatges en els seus followers, per aquesta raó han triat una cançó amb ritme i una lletra cuidada. 'No soy tuya' (Sony Music), que ja es troba disponible a totes les plataformes digitals, compta amb la participació del cantant i també tiktoker Víctor Pérez. Confessen que la col·laboració va sorgir a través dels seus respectius representants, però asseguren a continuació que elles en el fons volien fer-ho: «I estem encantades amb ell».





Aitana i Paula (Ordizia, 1997) van començar en el món de les xarxes socials quan amb prou feines tenien 15 anys pujant vídeos a Youtube. «Nosaltres des del primer moment teníem clar que volíem triomfar, però amb els primers vídeos, en els quals tot just teníem reproduccions, ens vam adonar que no era senzill, però vam continuar lluitant», expliquen.La seva intrusió a TikTok, amb vídeos curts fent balls i reptes típics d'aquesta xarxa social, va fer que les seves visualitzacions i seguidors pugessin com l'espuma. Actualment, compten amb més de 16 milions de seguidors només en aquesta plataforma. «Ara som a tres xarxes socials, però TikTok ens agrada moltíssim, perquè té contingut de molt humor, molt creatiu i fins i tot informatiu», al·leguen.Les germanes Etxeberría no perden el temps i volen potenciar el seu costat més artístic de totes les maneres possibles. El 2019 van publicar el seu primer llibre, 'Momentos soña2', on expliquen quins són els seus trucs i secrets per arrasar tant a les xarxes. A més, han fet els seus primers passos interpretatius en sèries de ficció com 'Pipo in da house' o 'Bia' i actualment són col·laboradores d''El hormiguero', a l'espera de seguir «creixent en el sector de la televisió».