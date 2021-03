Bad Bunny debutarà en la WWE, la cita de lluita lliure, l'11 d'abril

L'artista urbà porto-riqueny Bad Bunny debutarà l'11 d'abril com a lluitador en l'edició 2021 de WrestleMania, un dels principals esdeveniments d'aquest esport de l'empresa nord-americana de lluita lliure World Wrestling Entertainment (WWE).

Bad Bunny, que ha anunciat el combat a Twitter, s'enfrontarà a The Miz, qui li va llançar el repte a l'intèrpret porto-riqueny en la seva intervenció "Miz TV", inclòs en el programa de televisió 'Monday Night RAW', transmès ahir, dilluns.

El cantant, de 27 anys, porta apareixent en els xous de l'empresa des del passat mes, i fins i tot ha tingut alguna 'batalla' real. Des de llavors ha anat alimentant una rivalitat amb The Miz. Fa una setmana, The Miz va atacar a Bad Bunny amb una guitarra per l'esquena i el raper li va tornar el cop dilluns. Repte acceptat i confirmat més tard per la companyia. Ara es veuran les cares en WrestleMania.

"La setmana que ve serà l'última vegada que creuaré paraules amb Bad Bunny perquè després d'això la seva carrera va a acabar, primer de tot, i potser estiguis al cim de la teva carrera musical, però aquesta és la nostra zona i et vaig a assegurar que WrestleMania serà un malson ", va assegurar The Miz.



Fidel seguidor de la lluita lliure



Bad Bunny és fan acèrrim de la lluita lliure. Així, el 31 de gener passat va complir un dels seus somnis, quan va participar en el llegendari esdeveniment de lluita lliure Royal Rumble, també de la WWE.

La participació de Bad Bunny va ser específicament per interpretar el tema 'Booker T', nom homònim de l'exluchador nord-americà i inclòs en el seu disc més recent, 'L'Últim Tour de l'Mundo'.

"Actuar en el Royal Rumble és un somni de la infància fet realitat. He estat un fanàtic de WWE de tota la vida i estic emocionat de pujar a l'escenari i entretenir els fanàtics de tot el món", ha afegit l'artista llavors.

A 'Booker T', Bad Bunny ressalta que està en el seu "peak" (al límit) de el joc, a l'igual que ho va fer Booker T en la seva carrera. El tema, igualment, inclou un vídeo musical dirigit per Stillz i en el qual apareix Booker T dansant a l'estil de l' 'perreo', ball conegut en el gènere urbà. Booker T se suma a altres lluitadors professionals que han aparegut en vídeos musicals de Bad Bunny. Els altres són Ric Flair al vídeo 'Chambea' i Stone Cold a 'Qui tu ets'.