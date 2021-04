Set morts en una orgia per a gent gran a Bèlgica

Una orgia exclusiva per a majors de 65 anys celebrada a Charleroi (Bèlgica) va acabar en drama, amb set persones mortes, segons informa el diari Nord Presse. El diagnòstic: 5 parades cardíaques i 2 edemes pulmonars.

Els fets van tenir lloc dissabte passat en un local d'intercanvi de parelles, on es va convocar "la major orgia de gent gran del país". A la cita hi van acudir unes 200 persones i 35 van prendre part activament al final de festa.

Sembla ser que tot transcorria amb certa normalitat fins que, explica l'article de Nord Presse, una hora després d'haver començat l'orgia dos dels participants van començar a sentir un dolor intens al pit de forma gairebé simultània. Els dos metges que hi havia a la sala "es van veure desbordats quan un altre participant es va dirigir a ells, amb dificultats per respirar", relata el diari. Aleshores van trucar a diverses ambulàncies, però no van arribar temps per salvar els afectats. Poc hi va ajudar que la festa sexual tingués lloc en un quart pis sense ascensor.

Arran de les escenes de pànic que es van viure al local, vuit persones més van patir problemes cardíacs. Quatre d'elles van morir tot i ser traslladades a l'hospital, fet que va fer pujar el balanç de víctimes mortals de la vetllada a set.