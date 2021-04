Una cabra salvatge s'esmuny a les vies del cremallera de Montserrat

VÍDEO: La cabra salvatge, passejant per les vies del cremallera

El conductor d'un dels trens del cremallera de Montserrat es va endur una bona sorpresa aquest dimecres passat mentre feia ascendir el seu comboi fins al monestir. Una cabra salvatge va saltar les tanques de seguretat i va decidir passejar per la zona de les vies, fet que va obligar al maquinista a reduir la velocitat i esperar que l'animal s'apartés. L'estació del santuari era ben a prop i hi van arribar sense problemes. El vídeo el va compartir a les xarxes socials Òscar Bardají, periodista i director de Comunicació de l'Abadia de Montserrat i de Montserrat Ràdio, i va ser gravat per Gemma Motger.