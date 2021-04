Mig segle del robot que va canviar la cuina

Tot i que Thermomix sigui una eina de cuina d'allò més moderna, acaba de fer 50 anys. Sí, mig segle en què s'ha fet un lloc a moltíssimes llars espanyoles sense fer més soroll que l'entusiasta boca-orella dels usuaris. Perquè Vorwerk, la firma alemanya que comercialitza aquest popular robot de cuina, no ha fet mai publicitat i fins fa dos anys no havia tingut mai una botiga. Les seves constants innovacions tecnològiques (va començar sent una batedora amb funció d'escalfar) i una amplísima xarxa d'agents comercials han sigut decisius.

A Espanya, on fa una mica més de quatre dècades que funciona, s'han venut 2,6 milions d'unitats dels sis models que s'han llançat aquí (és habitual veure'l tant en cases particulars com en cuines de restaurants). Només Alemanya i França han comprat més robots de cuina de la marca alemanya, que ha tingut nombrosos imitadors. Sense anar més lluny, fa uns mesos va guanyar un judici a Lidl, a qui havia acusat de plagiar-li l'invent.



Adaptació als estils de vida moderns

Per Ignacio Fernández-Simal, director general de Vorwerk Espanya, la clau ha sigut «adaptar-se als estils de vida moderns». Així, per exemple, el nou model, anomenat TM6, té connexió wifi per poder elaborar plats seguint les receptes 'online'. Però l'abril del 1971, any en què va arribar al mercat el TM2000, la màquina era més simple. De fet, els seus orígens es remunten a principis dels anys 60, quan es va llançar a França el primer Vorwerk VKM5, que ja combinava set funcions en una sola batedora universal.

En aquella època, les sopes espesses eren les favorites dels francesos, cosa que va inspirar un jove Hansjorg Gerber, prèviament cap de vendes de Vorwerk França, a desenvolupar un robot de cuina que no només pogués preparar, sinó també escalfar simultàniament els ingredients. La combinació d'aquestes dues funcions va donar lloc al primer model Thermomix, un electrodomèstic de cuina únic que de seguida va aconseguir una gran acceptació.



El primer model arriba a Espanya el 1979

Des d'aleshores, Thermomix ha llançat set robots de cuina (sis a Espanya). El 1979 va aparèixer la TM 2200, que va ser la primera que es va vendre al nostre país. I, un any després, el model 3300. El 1996 va arribar el TM21 (el 1997 a Espanya), el primer a oferir un vas de barreja més gran i a introduir el Varoma, afegint la cocció simultània al vapor en diversos nivells. I nou anys més tard, el 2004, amb el TM31 es va introduir la primera pantalla.

El 2014 es va llançar el TM5, amb el qual va arribar la millora de la pantalla tàctil, que permet utilitzar la funció de cuina guiada gràcies a les receptes integrades digitalment. Les elaboracions van estar disponibles primer a través de fitxes de receptes 'off line' i, dos anys més tard, el robot TM5 ja es podia connectar a internet i accedir directament a les receptes de cuina guiada de Cookidoo, que compta amb més de 65.000 elaboracions disponibles i més de 1.260.000 subscriptors a Espanya.

Amb el llançament del TM6, el 2019, l'últim model de Thermomix, Cookidoo s'ha integrat completament al robot, però a més s'han introduït noves funcionalitats com el rostit, la cocció al buit, la cocció lenta o la fermentació, i s'actualitza automàticament de forma periòdica.