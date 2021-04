«Iaiagram», l'invent que utilitza una família per comunicar-se amb la seva àvia

Un cable, una petita impressora, un botó, un micròfon i vuit forats. Així és el «Iaiagram», el simple invent del burgalès Manuel Lucio per connectar a la seva àvia Felisa amb els seus nets. Una genialitat que facilita la comunicació de la nonagenària, que pateix problemes auditius, amb la seva família via Telegram sense necessitat d'ensenyar-li a utilitzar un telèfon mòbil. «És brillant i molt còmode. Després de molts anys podem comunicar-nos amb ella», explica la jove asturiana María Burón, una de les netes de la iaia, sobre els avantatges del curiós invent, que s'ha fet viral.

Tot va començar fa un any, amb el confinament. Va ser llavors quan l'enginyer burgalès Manuel Lucio, cosí de l'asturiana María Burón, va posar el seu cap a funcionar per tractar de donar amb un sistema que permetés a la seva àvia Felisa Romano, de 97 anys, comunicar-se amb els seus set nets, escampats per Oviedo, Burgos, Bilbao i Madrid. Fer-ho no era fàcil, ja que l'àvia pateix importants problemes d'audició que li impedeixen mantenir una conversa telefònica i també té problemes d'artrosis que tampoc li permeten manejar un telèfon mòbil.

El resultat, després de buscar diverses formes, ha estat el "Iaiagram", una caixa de fusta amb un botó vermell, un micròfon, vuit forats –un per cada net i un altre més per a comunicar-se amb tots alhora– i una petita impressora. El funcionament és senzill: com si fos una telefonista de "Las chicas del cable", l'àvia Felisa connecta un dels extrems del cable amb el nom del net al qual vol enviar el seu missatge. Una vegada decidit, prem el botó vermell mentre parla pel micròfon.

Quan deixa anar el botó, aquest procés, en aparença tan analògic, aconsegueix enviar una nota de veu que el net triat rep al seu telèfon mòbil a través de l'aplicació de missatgeria Telegram. Per contestar-li, ell només ha d'escriure un missatge de text que, automàticament, el "Iaiagram" imprimeix en paper perquè l'àvia Felisa ho llegeixi.

Lucio va estar treballant durant mesos en el projecte, fins que fa dues setmanes va donar per conclòs el "Iaiagram". "El primer missatge que em va enviar va ser per preguntar-me si ja havíem menjat. I en el primer que jo li vaig enviar li explicava que estava fent una passejada amb els nens i li preguntava que tal estava", recorda María Burón sobre el primer intercanvi de missatges amb l'àvia des d'Astúries, on Felisa també té una filla i dos besnets.

"Ha estat un canvi radical en la nostra comunicació amb ella. No sent gairebé res, i fins ara xerràvem amb dificultats amb ella. Últimament, les nostres converses es reduïen a parlar del temps i poc més, perquè era gairebé impossible", afirma Burón, sobre unes circumstàncies que avui són ben diferents. "Ara, la nostra àvia ens envia missatges amb freqüència i nosaltres no només podem comunicar-nos amb ella, sinó que a més tenim l'oportunitat de deixar-li missatges bonics que li queden per escrit i que pot rellegir quan vulgui".

El "Iaiagram" i la seva història van ser publicats a Twitter per Lucio. El fil en el qual explica el funcionament del seu invent compta amb desenes de milers de "m'agrada" i retuits. "Quan vaig veure com funcionava em va semblar que era una cosa brutal, però mai em vaig imaginar que això pogués tenir tanta transcendència", confessa la neta d'Oviedo sobre l'impacte de l'invent, del qual la iaia Felisa és "totalment conscient": "Ella està encantada amb tot això". Li ha explicat pel "Iaiagram".