Onlyfans: Aquests són els famosos que venen fotografies i vídeos íntims a la xarxa social per adults

OnlyFans continua creixent en popularitat. La plataforma que va néixer com una web de contingut sota subscripció i exclusivament per adults, en moltes ocasions relacionat amb el sexe i la pornografia, atreu cada vegada més a famosos que aposten per aquest polèmic i qüestionat negoci per aconseguir diners extres.



I encara que molts es puguin pensar que aquesta xarxa social sense censura és només per a estrelles del porno, la veritat és que cada vegada hi ha més cantants, models, actors, participants de 'reality shows', influencers i altres famosos que s'apunten a aquesta moda. Alguns mostren sense cap mena de pudor com mantenen relacions sexuals mentre que uns altres simplement es mostren més lleugers de roba. No obstant això, la veritat és que hi ha un grup de persones que està guanyant molts diners a OnlyFans.





You're not gonna believe this but it's HAPPENING https://t.co/jBersTTBp6 get ready for tonight 9pm PST I'll see you there. ?? pic.twitter.com/2RuowJK7bM — AARON CARTER (@aaroncarter) September 4, 2020

Averigua como termina la partida de póker en Onlyfans ? https://t.co/P3fkt2rAqO pic.twitter.com/rInmM7jD73 — Mari Cielo Pajares (@MCpajares) August 16, 2020

Quieres ver esta foto sin censurar entra en nuestro perfil de Only Fans https://t.co/lIS3yEnD4J pic.twitter.com/vhbhoch0H0 — Patricia Steisy (@patricia_steisy) September 1, 2019

Llistat de famosos internacionals a 'OnlyFans'

Cardi B.

Tyler Posey.

Bella Thorne.

Aaron Carter.

Tyga.

Blac Chyna.

Amber Rose.

Llistat de famosos espanyols en 'OnlyFans'

Alyson Eckmann.

Mari Cielo Pajares.

Daniela Blume.

Nacho Vidal.

Andrea Gasca.

Apolonia Lapiedra.

Jacobo Ostos.

Alberto Santana.

Patricia Steisy.

Silvia Sicília.

Lola Ortiz.

Amor Romeira.

Allen King.

Lucio Saints.

Álex Bueno.

Quant guanyen els famosos a OnlyFans

. Es tracta, principalment, d'estrelles de concursos de telerealitat com Mari Cielo Pajares, filla de l'actor Andrés Pajares i participant de 'La casa fuerte'; l'ex 'superviviente' Jacobo Ostos, fill del torero Jaime Ostos; Alberto Santana, Patricia Steisy, Silvia Sicília i Lola Ortiz de 'Mujeres y Hombres y Ciceversa' (MHYV); i les presentadores Daniela Blume i Alyson Eckmann, entre altres. Així com Andrea Gasca i Álex Bueno de 'La isla de las tentaciones' són alguns dels quals comercialitzen, a través d'una subscripció, fotos i vídeos eròtics per diners.. És el cas d'Apolonia Lapiedra, Nacho Vidal, Allen King i Lucio Saints, entre altres.Però, quant arriben a guanyar aquestes celebritats amb aquests vídeos i fotografies? És una pregunta que molts es fan i que no té fàcil resposta, ja que depèn de diferents factors. En primer lloc,Existeixen diverses maneres de generar contingut.. Per exemple, en el cas de Nacho Vidal els subscriptors paguen 16 dòlars al mes mentre queEls "generadors de contingut" d'aquesta xarxa social XXX també poden oferir promocions i descomptes. És a dir, els usuaris poden pagar tres, quatre o cinc mesos de subscripció de oop a canvi d'un descompte. De la mateixa manera,. La quantitat mínima és de 5 dòlars però no hi ha màxim.