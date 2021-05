«I vostè, no se n'adona com va vestida?», la resposta que va agafar per sorpresa a Sor Lucía

«I vostè, no se n'adona com va vestida?», la resposta que va agafar per sorpresa a Sor Lucía

La monja mediàtica Sor Lucía comença a ser prolífica a TikTok. Els vídeos de la religiosa manresana, en els quals mostra el seu dia a dia, fa crides a la solidaritat o explica anècdotes, s'estan fent virals. Per exemple, un vídeo seu després de la derrota contra el Barça acumula 150.000 reproduccions, ha sobrepassat fins i tot els límits d'aquesta xarxa social i corre com la pólvora per WhastApp.



Tot i així, encara més visites (322.000) té l'últim èxit de Caram, el que recollim en aquest article de Buzzejant. És un vídeo on ella mateixa explica una història ben real, que li va passar dins d'un taxi de Barcelona. El conductor va frenar de cop perquè per davant seu creuava un noi amb el cabell verd, una cresta i tatuatges. Ella, li va dir, "ostres, quina pinta", frase que va donar peu a una resposta per part del conductor que va enganxar per sorpresa la monja. "I tenia raó", reconeix ella. Escolta l'anècdota i quina va ser la frase de l'home cap a la religiosa en el seu post de TikTok: