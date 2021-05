Jordi Koalitic converteix Marià Casals en un déu del cosmos; no et perdis el resultat!

El fotògraf navassenc Jordi Puig (Jordi Koalitic) ha fet servir una cara molt coneguda per al seu últim vídeo tutorial, la de l'instagrammer gironellenc Marià Casals. El treball, que en tres hores ha acumulat 55.000 reproduccions a TikTok i ha arribat als 123.000 likes a Instagram en dues hores més, mostra com en una habitació i amb una llum vermella es pot crear un efecte màgic i convertir una persona, com el model berguedà, en un déu del cosmos. Per acabar-ho d'arrodonir, això sí, es necessita projectar una imatge d'estrelles a la paret, una mica de fum i saber fer servir la càmera, és clar.



Aquest és el vídeo de Jordi Koalitic amb Marià Casals on t'ensenya a fer-ho i el resultat. Us deixem unes pistes: ha fet servir una càmera Nikon Z7ii - 50mm 1.8 configurada a ISO 100 / Shutter 2 sec / F2.8.