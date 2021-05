Roma estrena la primera màquina expenedora que cuina pizzes al moment

Sembla una màquina expenedora normal en un carrer de Roma, però no ho és: serveix una pizza acabada de fer en només tres minuts, durant els quals els clients poden veure fins i tot com s'elabora. Es tracta de Mr. Go, la primera pizzeria automàtica que sorprèn a la capital italiana.

Mr. Go, al carrer de Catània, a prop de plaça de Bolonya, obre cada dia durant 24 hores i ven quatre pizzes diferents: margarida (sola, amb cansalada o amb salami picant) i quatre formatges, a preus que oscil·len entre els 4,50 € i els 6 €.



Cocció a 380 graus

La màquina barreja la farina amb aigua per obtenir una massa de 160 grams, que es premsa per donar-li la típica forma arrodonida de les pizzes, i després li afegeix els ingredients, envasats al buit, fins al moment de la cocció en un forn a 380 graus. Tot en un procés a la vista del client, que rep la seva pizza dins d'una caixa en tres minuts.