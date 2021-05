El presentador de 'Pasapalabra', Roberto Leal, va cometre fa uns dies un error durant l'emissió del programa d'Antena 3, explicant les diferències entre "entorn" i "al voltant". Pel que sembla, segons van comentar alguns espectadors a les xarxes socials, ho va explicar bé, però va posar un mal exemple.

Impresentable lo que ha pasado ayer en un concurso que se supone que lo que persigue es que conozcamos nuestra lengua y hablemos mejor. El presentador, explicando las diferencias entre “entorno” y “en torno”, suelta “en torno suyo”. Una bofetada mayúscula. — Mª José Solís (@Marichefa) 4 de mayo de 2021

"Impresentable el que va passar ahir en un concurs que se suposa que el que busca és que coneguem la nostra llengua i parlem millor. El presentador, explicant les diferències entre 'entorn' i 'al voltant', diu 'al voltant seu'. Una bufetada majúscula", assenyala una seguidora de l'espai d'Antena 3 a Twitter.

No obstant això, si hi ha una pregunta en els últims mesos que es pregunten els fans del format és la de qui serà el successor de Fran González, més conegut com a "Fran Pasapalabra": Qui s'endurà el premi del programa? Perquè tot i que tothom creia que anava a ser el violinista Pablo Díaz, ara comencen els dubtes després de l'arribada de Javier, un digne successor i rival. Ho reconeixia fa dies Óscar Díaz, exconcursante de 'Pasapalabra'.