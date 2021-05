La Galeria de Vidre del Palau de Cibeles acull, fins al 30 de maig, la fira d’art contemporani ‘Art Madrid’ on participen 31 galeries i més de 150 artistes nacionals i internacionals. Una de les obres que més atenció ha acaparat ha sigut la de l’artista burgalesa Silvia Flechoso (1991), que ha representat la presidenta en funcions de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, subjectant als seus braços el cantant C. Tangana en una nova versió de la ‘Pietat’. Al seu costat, s'hi pot veure la cantant Rosalía i Billie Eilish.

La vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, i la delegada de Cultura, Turisme i Esport, Andrea Levy, han visitat la fira acompanyades pel director d’‘Art Madrid’, Alberto Cornejo. Juntament amb ells, Natalia Alonso Arduengo, comissària, crítica independent i gestora cultural, encarregada del recorregut comissariat ‘L’art d’habitar’ i el col·leccionista Victorino Rosón Díez-Feijóo, titular de la Col·lecció Aldebarán.

Durant el recorregut, Levy ha destacat la importància que «les fires d’art tornin a celebrar-se a Madrid de forma presencial després d’un any molt dur en què moltes coses s’han parat». En aquest sentit, ha animat els amants de l’art que visitin aquesta mostra fins al 30 de maig, on podran trobar propostes per a totes les sensibilitats i fins i tot visites guiades per a les quals és necessària la inscripció prèvia en la web d’Art Madrid.