La gala de boxa organitzada per l'streamer Ibai Llanos aquest dimecres 26 de maig, "la velada de boxeo", està generant molta expectació. Sis creadors de contingut pujaran al ring per primer cop a Espanya, però no és una modalitat nova per la resta del món. Als Estats Units ja es va veure una vetllada de caràcter semblant ja fa un any, on el Youtuber nord-americà Logan Paul va lluitar contra el britànic KSI. Si no visualitzes correctament el directe en aquesta pàgina, pots seguir-lo directament des de Twitch.

Acabo de batir mi récord de viewers en toda mi historia de Twitch superando a las campanadas solo con la cuenta atrás.



No vuelvo a mirar esto hasta que acabe. Se os ha ido la puta cabeza.



Empezamos ya. pic.twitter.com/OEqJCAPWAQ — Ibai (@IbaiLlanos) 26 de mayo de 2021

Tot va començar per una polèmica creada entre els creadors de contingut Reven i Elmillor, que ha derivat en la gran gala que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona, tot i que la ubicació exacta no s'ha revelat al públic, només als convidats especials que presenciaran l'espectacle. Es preveu que hi assisteixin grans coneguts del món d'Internet i potser algun futbolista o altres famosos.

Si este tweet llega a 100.000 favs me pego en un ring contra @Elmiillor en unos 2 meses — Reven (@Reventxz) 22 de enero de 2021

Tot i que és un combat entre participants no habituals al món de la boxa s'ha intentat organitzar de la manera més professional possible, amb l'assistència, per exemple, de jutges de primeríssim nivell, un àrbitre professional, Jaime Ugarte, i l'assistència del campió d'Europa Sandor Martín, que a més, ha exercit el paper d'entrenador d'un dels concursants.

Qui participa a "la velada de boxeo" i on veure els combats en directe?

La gala consistirà en tres combats diferents: Reven vs ElMillor, Mister Jagger vs Viruzz i Future vs Torete. El primer consistirà en 5 assalts de 3 minuts, i els altres dos seran de 3 assalts d'uns 3 minuts cada un. La vetllada es podrà veure en directe pel canal de twitch del mateix Ibai a partir de les 19 hores.

La cerimònia començarà amb una catifa vermella, tal com es fa a les grans gales. El basc ja va anunciar que lluirà un outfit molt especial per l'esdeveniment, tal com ho faran la majoria dels convidats.