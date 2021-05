Coincidint amb el primer aniversari de la mort de George Floyd als EUA, Correus ha llançat una campanya de segells contra la discriminació racial que, malgrat comptar amb el suport de SOS Racisme, ha despertat un bon número de crítiques, i no només a Espanya, sinó també en molts altres països, com als EUA, on, per exemple, el diari ‘The Washington Post’ ha explicat la iniciativa qüestionant que el segell de més valor sigui el més clar, i el de menys, el negre.

La idea de Correus, amb la seva campanya ‘Equality Stamps’, era reflectir a través dels segells «la injusta i dolorosa realitat a què s’enfronten milions de persones cada dia» i «ajudar a crear consciència sobre la diversitat, la inclusió i la igualtat de drets». Per fer-ho, han utilitzat quatre segells amb tonalitats que van de la més clara a la negra i amb preus diferents. El segell de color més semblant a la pell blanca és el més car (1,60 euros), els dos següents, més foscos, valen 1,50 i 0,80, mentre que l’últim, el negre, és el més barat, 0,70 cèntims.

L'empresa explicava que «com més fosc sigui el segell, menys valor té. Així, en fer un enviament serà necessari utilitzar més segells negres que blancs. Cada carta i cada enviament serà un reflex de la desigualtat que crea el racisme».

Al marge de les bones intencions de Correus, els crítics han qüestionat l’execució d’aquesta campanya, que han qualificat d’«accidentalment racista». Mora Gerehou, autor de ‘Qué hace un hombre negro como tú en un sitio como este’, un llibre sobre el racisme a Espanya, admet que la intenció de Correus «era bona», però assenyala que no és coincidència que una benintencionada campanya antiracista acabi enviant un missatge racista. Aquestes campanyes, apunta Gerehou, són dissenyades «bàsicament per gent blanca», perquè a la majoria d’empreses els falta diversitat entre el personal.

