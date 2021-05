Dídac Ribot és un youtuber català que s'ha fet famós per les seves bromes amb càmera oculta. Fins ara, havia sorprès gent a la platja, clients de galeries comercials i estudiants en biblioteques. En el seu darrer vídeo, però, aquest jove humorista es va desplaçar fins a Sant Fruitós per intentar enganyar veïns de la Rosaleda i de les Brucardes tot fent-se passar per un repartidor molt especial.

Ribot, que suma 3,9 milions de seguidors a Youtube, es va presentar al Bages vestit de missatger de la companyia Amazing (jugant amb el nom d'Amazon), però no portava llibres ni paquets de veritat, si no cabres, un poni, un pastís i una vaixella que no va arribar a bon port. Veïns del poble expliquen que la gravació va tenir lloc aquesta setmana passada, tot i que sobta perquè l'ús de la mascareta brilla per la seva absència durant els més de 8 minuts que dura el vídeo.

Amb tot, no et pots perdre la reacció de les persones a qui l'influencer va visitar. Fes clic al Play i afegeix-te a les més de 730.000 persones que ja han rigut amb el pas de Ribot per Sant Fruitós.