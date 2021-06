El repte #trashchallenge llençat pel Parlament Europeu i l'activista mediambiental i Tik Toker, Elizabeth Sherr ha aconseguit recollir més de 300.000 peces de deixalles en una setmana. Així ho ha explicat Sherr, durant una roda de premsa des de Barcelona amb l'eurodiputada francesa Catherine Chabaud (Renew Europe). Les ponents han aprofitat per fer un anàlisis de la situació dels mars, els oceans i les platges i s'han mostrat esperançades amb la resposta de la ciutadania davant aquest tipus d'iniciatives. En concret, el repte #trashchallenge té com a objectiu arribar a les 502.000 peces el 8 de juny, Dia Mundial dels Oceans.

Aquesta xifra és representativa, ja que segons Eurostat, el 2019 cada ciutadà de la UE va generar de mitjana 502 kg d'escombraries municipals. Per al repte s'ha triat aquesta última xifra com a referència simbòlica i s'ha multiplicat per mil. Elizabeth Sherr ha explicat que el repte ha arribat a més de 30 països del món i ha animat a seguir participant per a fer possible l'objectiu. La Tik toker novaiorquesa, llicenciada en Recursos Marins i assentada a Barcelona s'ha mostrat preocupada per la situació de les platges a la ciutat i ha assegurat que ha empitjorat amb el confinament, "hi ha un munt d'ampolles i escombraries a la platja, també mascaretes". També ha reclamat més campanyes de conscienciació d'aquest tema per a canviar la ment de la ciutadania. "A la platja veig que hi ha treballadors que netegen, però no és la seva responsabilitat netejar-jo tot, haurien de netejar en cas que hi hagi escombraries. Necessitem crear més consciència en aquest tema", ha afegit.

L'eurodiputada Chabaud, ponent de l'informe sobre l'impacte de les deixalles marines en la pesca, ha recordat que només l'1% dels residus suren al mar i el 99% es troben a les fosses oceàniques o no els veiem perquè s'integren amb l'aigua. També ha presentat algunes de les propostes de l'informe: consolidar els coneixements sobre els efectes dels microplàstics i nanoplàstics, més polítiques públiques, fomentar l'economia circular en el sector pesquer o simplificar els materials pesquers perquè siguin d'origen ecològic, entre altres. Totes dues s'han emplaçat a seguir treballant plegades per a conscienciar a la població sobre aquesta problemàtica. Sher ha recordat els passos per unir-se al repte: netejar un espai contaminat per residus i penjar-ho a les xarxes socials amb el hashtag #trashchallenge. "Vull que totes les persones es puguin sentir part de la solució encara que sigui una petita part. Cada peça d'escombraries compte", ha afegit.