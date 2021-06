Magawa, una rata gegant entrenada per localitzar mines antipersona es jubila després de cinc anys de feina on ha trobat més de 100 explosius i ha salvat milers de vides.

Va néixer l'any 2013 a Tanzània, i forma part de l'organització belga APOPO, encarregada d'entrenar rates gegants amb l'objectiu de localitzar mines terrestres i evitar-ne l'explosió. Després de cinc anys de feina, l'organització ha decidit jubilar-la, ja que, segons diuen, amb l'edat ha perdut facultats. Tot i això, afirmen també que ha estat sens dubte la millor del programa.

L'any passat, Magawa, va ser guardonada amb una medalla d'or per la PDSA, una organització benèfica britànica que es dedica a la veterinària. El rosegador s'ha endut el premi a causa de la seva "valentia i devoció" que ha salvat la vida de milers d'individus. Ha ajudat a netejar més de 225.000 metres quadrats de terreny i ha localitzat 71 mines antipersona i 38 artefactes explosius sense detonar.

Cambodja

És el segon país del planeta amb més bombes sense detonar, després de l'Afganistan. Es calcula que hi ha un total d'uns 6 milions d'artefactes, dels quals només la meitat han estat trobats. Més de 64.000 persones s'han vist afectades per la situació, i és per això que la feina de les rates d'APOPO és tan útil. Gràcies a la localització dels explosius, els habitants del país, en gran part, han pogut continuar amb les seves activitats sense por a morir.

APOPO

Anti-Persoonsmijnen Ontmijnende Product Ontwikkeling, en holandès, d'aquí l'acrònim APOPO, és una organització no governamental fundada l'any 1997 que s'encarrega de protegir les persones i al planeta amb solucions innovadores utilitzant rates entrenades i altres animals de detecció, tal com ells mateixos declaren. Operen en la detecció de mines i la investigació de la tuberculosi a diverses regions de l'Àfrica, l'Àsia i Sud-amèrica.