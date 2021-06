Poques coses es resisteixen a Sor Lucía Caram. Diumenge mateix, la religiosa manresana va reunir 600 persones a la carretera de Vic per rodar un lipdub amb fins solidaris. I a les xarxes socials és com com un peix a l'aigua. Ara bé, precisament en el seu darrer missatge publicat a TikTok, Caral s'ha proposat un repte, rapejar, -amb gorra inclosa- i, per les rialles de la persona que la gravava, sembla que no ho va aconseguir del tot. "Avui provaré la meva vocació de monja rapera, començaré a rapejar", diu la promotora de la Fundació del Convent de Santa Clara només arrencar el vídeo. I afegeix ja entonant alguna nota: "Crec que he trobat el meu camí, dir el què penso cantant". Se'n sortirà? Mira la publicació de Sor Lucía i jutja-ho tu mateix: