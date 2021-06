‘La hora de La 1’ va entrevistar aquest dilluns en directe Nuria Pajares, la mare de l’últim vídeo viral de les xarxes socials. En ell, aquesta dona de Salou li fa una sorpresa a la seva filla ensenyant-li una foto del el regal que tindrà per haver acabat la selectivitat: una bossa de mà de Luis Vuitton. «El seu primer Luisvi!» diu ella mentre la seva filla no pot contenir les llàgrimes de l’emoció.

El vídeo ha donat recorregut tot internet i amb polèmica inclosa, amb una munió de crítiques, sobretot a TikTok: «Ha sigut un cap de setmana de moltíssima polèmica, però nosaltres disfrutant», va dir l’afectada quan va entrar en directe al magazín de TVE. Pajares, que es defineix com a «creadora de contingut a Tiktok des de fa un any», li va treure ferro a les crítiques i les bromes: «He anat saludant i felicitant tothom que ha fet mems», va assegurar.

La seva actitud es va guanyar l’aplaudiment de Boris Izaguirre, present al plató: «Has fet front a tot això aprofitant-te de les crítiques, fent que ens hi tornem més adeptes; crec que hauries d’ocupar un càrrec comunicacional en un lloc molt més important que casa teva», va fer broma el col·laborador.

«Hem de respectar les crítiques bones i les dolentes, perquè ens ensenyen», va afirmar Pajares. No obstant, Nieves Herrero sí que li va transmetre una crítica: «Cadascú pot fer el que vulgui, però sí que et dic que els nostres fills han d’aprendre que complir amb la seva obligació no mereix cap tipus de regal».

«Deixa’m explicar-te. És una decisió que vaig prendre lliurement perquè es van acumular moltes coses», va justificar la mare. «Primer, la meva filla venia d’una covid que ho havia passat molt malament, igual que molta gent, que les respecto... però bé», i va afegir: «Estava en una etapa, amb 18 anys, de viure la vida bojament, amb els amics, discoteques i la resta. Havia passat un batxillerat i una selectivitat i ara se n’anirà a estudiar fora de casa quatre anys a Barcelona».