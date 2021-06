Tot pel "postureig". Una vegada més ens trobem amb un cas de temeritat a la recerca de la foto "perfecta" a les xarxes socials. Tot i que sovint aquest tipus d'imprudències acaben malament, en aquest cas no va caldre lamentar cap mal. Els fets van tenir lloc al parc Tayrona, situat al Carib de Colòmbia, on malgrat els senyals que les autoritats realitzen per a evitar aproximar-se als animals salvatges, sempre hi ha qui fa cas omís d'aquestes.

I hi ha qui ho fa sabent que està posant la seva integritat física en perill, com aquest turista que, sense pensar-ho gaire, va decidir aprofitar la presència d'un caiman agulla a la riba de la platja del Cabo San Juan per a tombar-se a la sorra a poca distància de l'animal mentre que la seva parella immortalitzava la temeritat.

També es va col·locar darrere del denominat cocodril americà, potser ignorant, malgrat la seva estàtica presència, que és un animal que no dubta a atacar als humans quan sent el seu espai envaït. En aquest sentit, és més perillós que l'Al·ligàtor.

Con tal de tomarse una fotografía, este turista posó al lado de un caimán en el Tayrona, arriesgando su vida y de los otros bañistas que a esa hora se encontraban en playa Cabo San Juan. pic.twitter.com/pefifSntoc — Roger Urieles (@Rogeruv) 23 de junio de 2021

El vídeo on se'l veu posant prop del rèptil s'ha viralitzat entre crítiques dels animalistes, que lamenten que no es respectin les espècies vulnerables en els seus entorns naturals i que aquests es vegin alterats pel turisme massiu.