Les xarxes socials continuen denunciant l'assassinat de Samuel, que va morir aquest cap de setmana per culpa dels cops rebuts per múltiples persones en una brutal agressió homòfoba a la Corunya. Tal com ha assenyalat El Mundo després de parlar amb dues amigues del jove, tot va començar quan un home es va dirigir expressament a Samuel, que es trobava realitzant una trucada de vídeo al costat de les seves amigues, i va exclamar: "O pares de gravar o et mato, 'maricón’".

La consternació del col·lectiu LGTBIQ + és tal que s'han convocat nombroses manifestacions per diverses ciutats d'Espanya. Personatges del món de la política, la música o la televisió també han condemnat el succés després que no se li hagi donat el caràcter d'assassinat homòfob en els mitjans de comunicació.

Tal és el cas d'Ángel Martín, que aquest matí es guanyava els aplaudiments de Twitter amb les seves paraules: "A Corunya ja han detingut 13 persones relacionades amb l'assassinat a pals d'un xaval de 24 anys anomenat Samuel", començava dient el còmic. "Per cert, morir perquè et donin una pallissa en realitat és ser assassinat", apuntava Àngel.

"Si la pallissa ha estat per la teva orientació sexual és un assassinat homòfob. Ho dic perquè alguns mitjans que van de seriosos sembla que no ho tenen clar i van publicar" Mor un jove de 24 anys", com si fos per un empatx de pastissos, en lloc de "assassinar un jove de 24 anys al crit de 'maricón'", expressava l'humorista, que s'ha convertit en Trending Topic.